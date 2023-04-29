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Коттеджи в Чистинский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж в Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
342 м²
€ 62,909
Строился посёлок Чисть при участии немецких  архитекторов . Расположен в 19 киломе…
Коттедж в Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
220 м²
€ 188,727
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. 2017года постройки&nbs…
Коттедж в Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
144 м²
€ 80,883
Современный, одноуровневый, эргономичный коттедж  2022 года постройки, в д. Осовец ( в …

Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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