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Беларусь
Минская область
Молодечненский район
Чистинский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
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9 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Чисть, Беларусь
3 Количество комнат
80 м²
1/4 Этаж
€ 30,286
3-комнатная квартира в п. Чисть с 2-мя лоджиями Адрес: п. Чисть, ул. Мира, д.9 ❤️ Прод…
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
2/4 Этаж
€ 16,087
Просторная однокомнатная квартира в поселке Чисть! Адрес: п. Чисть, ул. Максима Богдановича,…
Квартира 3 комнаты
Чисть, Беларусь
3 Количество комнат
80 м²
1/4 Этаж
€ 31,185
3-комнатная квартира в п. Чисть с 2-мя лоджиями Адрес: п. Чисть, ул. Мира, д. 9 ❤️ Продается…
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
1/2 Этаж
€ 35,858
Продаётся двухкомнатная квартира со стильным ремонтом! Адрес: п. Чисть, ул. Будавников…
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
4/4 Этаж
€ 17,929
Однокомнатная квартира в центре пос. Чисть Адрес: Чисть, ул. Русанова, д. 52 ❤️ Простор…
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 40,352
Уютная двушка в самом центре п. Чисть. В самом центре посёлка находиться наша квартир…
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
3/4 Этаж
€ 17,884
Продается 1-комнатная квартира в г.п. Чисть Молодеченского р-на Большая по площади (41,2 м2 …
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
2/4 Этаж
€ 32,353
Продаётся 2-комнатная квартира в самом благоустроенном посёлке Минской области. Чисть р…
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат
28 м²
5/5 Этаж
€ 16,177
Продаётся 1-комнатная квартира в посёлке с прекрасной природой и развитой инфраструктурой. Э…
Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь
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