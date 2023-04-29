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Квартиры в Чистинский сельский Совет, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чисть, Беларусь
3 Количество комнат 80 м² 1/4 Этаж
€ 30,286
3-комнатная квартира в п. Чисть с 2-мя лоджиями Адрес: п. Чисть, ул. Мира, д.9  ❤️ Прод…
Квартира 1 комната в Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 2/4 Этаж
€ 16,087
Просторная однокомнатная квартира в поселке Чисть! Адрес: п. Чисть, ул. Максима Богдановича,…
Квартира 3 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чисть, Беларусь
3 Количество комнат 80 м² 1/4 Этаж
€ 31,185
3-комнатная квартира в п. Чисть с 2-мя лоджиями Адрес: п. Чисть, ул. Мира, д. 9 ❤️ Продается…
Квартира 2 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 1/2 Этаж
€ 35,858
Продаётся двухкомнатная квартира со стильным ремонтом!  Адрес: п. Чисть, ул. Будавников…
Квартира 1 комната в Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 4/4 Этаж
€ 17,929
Однокомнатная квартира в центре пос. Чисть Адрес: Чисть, ул. Русанова, д. 52 ❤️ Простор…
Квартира 2 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 40,352
Уютная двушка в самом центре п. Чисть.   В самом центре посёлка находиться наша квартир…
Квартира 1 комната в Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 3/4 Этаж
€ 17,884
Продается 1-комнатная квартира в г.п. Чисть Молодеченского р-на Большая по площади (41,2 м2 …
Квартира 2 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 2/4 Этаж
€ 32,353
Продаётся 2-комнатная квартира в самом благоустроенном посёлке Минской области. Чисть р…
Квартира 1 комната в Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 28 м² 5/5 Этаж
€ 16,177
Продаётся 1-комнатная квартира в посёлке с прекрасной природой и развитой инфраструктурой. Э…

Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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