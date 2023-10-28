Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Циринский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Циринский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/25
Дом «Румба» в квартале «Мировых танцев». Квартал «Мировых танцев» - квартал тандем эстетики …
€58,315
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 10/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€46,640
Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
Площадь 81 м²
Этаж 7/9
€5,582
Квартира 4 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 7/12
Продается просторная 4-комнатная квартира в г. Брест на ул. Октябрьской Революции (Ковалевка…
€51,560
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/10
2-комнатная квартира в новом престижном кирпичном доме Характеристики дома: - строительство …
€110,688
Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Брест, Строительная ул., 1991 г.п., 4 / 5 панельного, 53,2 / 52,3 /…
€36,896
Квартира 1 комната с мебелью, с металлическая дверь, с джакузи в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната с мебелью, с металлическая дверь, с джакузи
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/9
Продается 1-комнатная квартира в г. Бресте по ул. Грибоедова (Юго-западный м-н). Квартира ра…
€40,018
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 196 м²
Благоустроенный дом мансардного типа в д.Коробчицы по ул.Великой. Год постройки 2010г. Общая…
€157,990
Квартира 2 комнаты с мебелью, с металлическая дверь, с подвалом в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты с мебелью, с металлическая дверь, с подвалом
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 20/25
«Прага» встречает новых жильцов Говый готовый дом «Прага» в квартале «Центральная Европа» – …
€69,748
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 172 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 204,0 кв.м, общ.- 172,1 кв.м, жил.-…
€24,597
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, с подвалом в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, с подвалом
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…
€160,829

Параметры недвижимости в Циринский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти