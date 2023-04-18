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Купить дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
258 м²
€ 122,900
Продается кирпичный дом в курортной зоне (1 км от Гомеля ) в д.Севруки. Рядом р.Срж, санатор…
Коттеджв Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 136,556
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…
Домв Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
208 м²
€ 107,424
Большой коттедж в д. Севруки ждёт людей любящих свежий воздух и простор.  Курортная зон…

Параметры недвижимости в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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