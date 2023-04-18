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Купить коттедж в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 136,556
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…

Параметры недвижимости в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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