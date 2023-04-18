Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Гомельский район
  5. Чёнковский сельский Совет
  6. Квартиры

Купить квартиру в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 22,759
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в  пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнатыв Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 22,759
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в  пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнатыв Чёнки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 25,490
Предлагается к продаже просторная 2-х комнатная квартира в живописном месте . «Чёнки&r…

Параметры недвижимости в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти