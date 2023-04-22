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Коттеджи в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Вытроповщина, Беларусь
Коттедж
Вытроповщина, Беларусь
101 м²
€ 72,005
Большой дом с прудом в пригороде Молодечно Адрес: д. Вытроповщина, ул. Октябрьская ❤️ Участо…
Коттедж в Вытроповщина, Беларусь
Коттедж
Вытроповщина, Беларусь
150 м²
€ 90,119
Прекрасный коттедж в элитном пригороде  Молодечно,возможен обмен на квартиру в Минске! …
Коттедж в Тюрли, Беларусь
Коттедж
Тюрли, Беларусь
140 м²
€ 80,205
Коттедж для большой семьи в пригороде Молодечно! Адрес: д. Тюрли, ул. Сонечная. ❤️ Дом постр…
Коттедж в Вытроповщина, Беларусь
Коттедж
Вытроповщина, Беларусь
101 м²
€ 72,005
❤️ Участок расположен в тихом и спокойном месте в деревне Вытроповщина, с удобными подъездны…
Коттедж в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
257 м²
€ 69,301
Роскошный коттедж в 4-х км. от центра Молодечно! Адрес: д. Кукловщина, ул. Тихая.  ❤️&q…

Параметры недвижимости в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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