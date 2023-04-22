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Квартиры в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 204 м² 1/2 Этаж
€ 62,993
Двухэтажная квартира с участком для большой семьи  Адрес: д. Тюрли, ул. Молодечненская …

Параметры недвижимости в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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