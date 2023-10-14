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Квартиры в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Тимковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Тимковичи, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Четырёхкомнатная квартира в доме в аг. Тимковичи Адрес: аг. Тимковичи, ул. Юбилейная ❤️ Прос…
€18,930

Параметры недвижимости в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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