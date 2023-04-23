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Жильё в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Рудное, Беларусь
Дом
Рудное, Беларусь
63 м²
€ 3,154
Продается дом в д. Рудное Копыльского района Минской области! Большой участок 25 соток отли…

Параметры недвижимости в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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