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Квартиры в Терюхский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом в Новая Гута, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом
Новая Гута, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/3
€16,974

Параметры недвижимости в Терюхский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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