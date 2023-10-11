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Квартиры в Терешковичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Терешковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Терешковичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
За отличную цену трехкомнатная квартира, в Гомельском районе, в центре аг. Терешковичи. Сдел…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Терешковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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