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Купить недвижимость в Тереничский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Тереничи, Беларусь
Дом
Тереничи, Беларусь
98 м²
€ 24,601
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Домв Телеши, Беларусь
Дом
Телеши, Беларусь
95 м²
€ 19,134

Параметры недвижимости в Тереничский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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