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Купить дом в Тетерковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 6,848
Продается прекрасный дом из деревянного бруса, одноэтажный, сухой, со всей необходимой …

Параметры недвижимости в Тетерковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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