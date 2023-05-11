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Квартиры в Хмелевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
€ 28,226

Параметры недвижимости в Хмелевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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