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Купить недвижимость в Хмелевский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 20,045
Лот 6171. В продаже дом в деревне в Хмелевском с/с, расстояние от кольца Бреста 28 км. Дом д…
Домв Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 27,426
Лот 6154. Отличная усадьба в развитой деревне Жабинковского района. Транспортное сообщение: …

Параметры недвижимости в Хмелевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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