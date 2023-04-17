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Купить дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 9,468
Лот 6608. В продаже участок с домом в деревне в Кобринском районе. Дом деревянный, кровля - …
Домв Хидры, Беларусь
Дом
Хидры, Беларусь
71 м²
€ 65,547
Предлагается к продаже уютный и стильный деревянный дом в аг.Хидры. Дом представляет собой о…
Домв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 60,995
Жилой дом в Кобринском р-не. 1940 г.п., реконструкция 2020 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,1 кв.м, о…
Домв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
280 м²
€ 90,127
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 2018 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 376,8 кв.м, общ.- 280,0 …
Домв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
172 м²
€ 81,933
Жилой дом 2000 г.п. Кобринский район. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фунда…
Домв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
188 м²
€ 122,900
Жилой дом в Кобринском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 187,9 кв.м, общ.- 187,9 кв.м, жил.-…

Параметры недвижимости в Хидринский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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