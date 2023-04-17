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Купить квартиру в Хидринский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 25,490
Продаётся уютная и светлая двухкомнатная по ул.Дзержинского, расположенная на комфортном 3-е…
Квартира 3 комнатыв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 1/5 Этаж
€ 30,497
Продаётся светлая и просторная трёхкомнатная квартира по ул.Дзержинского. Квартира расположе…

Параметры недвижимости в Хидринский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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