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Купить дом в Червень, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
62 м²
€ 15,021
Продаётся дом в Червене по улице Колхозная! Адрес:  Червень, ул. Колхозная - Одноуровне…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
53 м²
€ 25,035
Дом подходит для круглогодичного проживания, площадью 52,5кв.м., три жилые комнаты, кухня, в…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
459 м²
€ 68,278
Продаётся законсервированное незавершенное капитальное строение. Идеально подойдет для комме…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
68 м²
€ 17,297
Для людей, любящих тишину - предлагаем к покупке деревенский дом. Дом подходит для круглогод…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
63 м²
€ 11,744
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
38 м²
€ 7,920
Продается деревянный дом с участком в частной собственности в центре г. Червень. В доме никт…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
88 м²
€ 22,759
Продается дом в г.Червень с участком в 6 соток. в доме 4 комнаты, кухня. везде установлены с…
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