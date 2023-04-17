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Купить квартиру в Червень, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 5,462
Квартира в центре города с собственным огородом! Адрес: Червень, ул. Карла Либкнехта ⭕️ О Ва…
Квартира 4 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Червень, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 27,220
4-комнатная квартира в доме полностью готовом к проживанию  Адрес: Червень, ул. Колхозн…
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 25,399
Продается двухкомнатная квартира в пригороде Минска, готовая к проживанию. Адрес: Червень, у…
Квартира 1 комнатав Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 18,116
Просторная однокомнатная квартира рядом с центром. Отличное расположение дома, в шаговой дос…
Квартира 3 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 40,876
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
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