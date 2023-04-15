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Купить дом с бассейном в Червенский район, Беларусь

Смиловичский сельский Совет
24
Клинокский сельский Совет
10
Смиловичи
7
Червень
7
Валевачский сельский Совет
6
Колодежский сельский Совет
5
Червенский сельский Совет
3
Рованичский сельский Совет
1
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2 объекта найдено
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,602
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Домв Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
162 м²
€ 80,155
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

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