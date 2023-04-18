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Купить дом в Хожовский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
67 м²
€ 24,623
Уютный дом со всеми удобствами в агрогородке Хожово, пригороде Молодечно Адрес: аг.Хожово, у…
Домв Рагозы, Беларусь
Дом
Рагозы, Беларусь
50 м²
€ 22,792
Продается большой участок с домом под снос в д. Рагозы Адрес: д. Рагозы, ул. Луговая ⭕️ О Ва…
Домв Хожовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 6,865
Продажа дома с большим участком!  Адрес: д. Драни Хожовский с/с ❤️Ходите приобрести нед…
Домв Хожовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 11,808
Дача находится в С/Т "Буслик"  рядом с деревней Гай, Хожовского с/совета.&nbs…
Домв Мыслевичи, Беларусь
Дом
Мыслевичи, Беларусь
246 м²
€ 118,082
Продается большой комфортабельный дом в деревне Мыслевичи. В доме 5 комнат, 2 санузла, цокол…
Домв Хожовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 12,174
Продается замечательная просторная дача в 55 км от МКАД по Молодечненскому направлению! Само…

Параметры недвижимости в Хожовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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