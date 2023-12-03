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Коттеджи в Хожовский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с ландшафтным дизайном в Хожовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с ландшафтным дизайном
Хожовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Готовый двухэтажный дом в Молодеченском районе в курортной зоне  Адрес: д. Слободка   - Добр…
€154,316
в месяц
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Коттедж новое здание, с гаражом в Хожовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж новое здание, с гаражом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
❤️ Предлагаем Вам уникальную возможность приобрести производственный комплекс с блочным двух…
€91,763
в месяц
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Параметры недвижимости в Хожовский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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