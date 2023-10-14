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Квартиры в Чаусский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, в центре города в Чаусы, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, в центре города
Чаусы, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2 ком.квартира в г. Чаусы. Квартира расположена на 5 этаже пятиэтажного дома. Есть…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Чаусский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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