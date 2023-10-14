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Жильё в Чаусский район, Беларусь

дома
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4 объекта найдено
Дом с садом, с баней, с беседкой в Волковичский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с баней, с беседкой
Волковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается добротная дача в красивом месте , ст " Реста", 30 км от Могилёва. Дом деревянный с…
€24,732
Дом с беседкой в Радомльский сельский Совет, Беларусь
Дом с беседкой
Радомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом в Чаусском р-не,д.Русиновка.Дом крепкий, ухоженный, подойдёт как для дачи,так …
€5,422
Дом с мебелью, с гаражом, с беседкой в Чаусы, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с беседкой
Чаусы, Беларусь
Площадь 97 м²
Продаётся дом в центре г. Чаусы, полностью готовый к проживанию. Дом продаётся с мебелью и б…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, в центре города в Чаусы, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, в центре города
Чаусы, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2 ком.квартира в г. Чаусы. Квартира расположена на 5 этаже пятиэтажного дома. Есть…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Чаусский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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