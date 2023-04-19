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Купить недвижимость в Чаусы, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Чаусы, Беларусь
Дом
Чаусы, Беларусь
97 м²
Цена по запросу
Продаётся дом в центре г. Чаусы, полностью готовый к проживанию. Дом продаётся с мебелью и б…
Квартира 2 комнатыв Чаусы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чаусы, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Продаётся 2 ком.квартира в г. Чаусы. Квартира расположена на 5 этаже пятиэтажного дома. Есть…
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