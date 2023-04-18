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Купить квартиру в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартирав Хотляны, Беларусь
Квартира
Хотляны, Беларусь
95 м²
€ 30,207
Дом панельный. Квартира занимает весь второй этаж. Отдельный вход. Газ, водопровод, канализа…
Квартира 3 комнатыв Хотляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотляны, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 30,207
Продаётся 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме в аг. Хотляны.   Дом пан…

Параметры недвижимости в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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