Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Чашникский район
  5. Дома

Дома в Чашникский район, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 532 м²
Продается шикарный коттедж в д. Абузерье (12 км от Новолукомля, 165 км от МКАД)! Площади: об…
€201,972
в месяц
Оставить заявку
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном в Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном
Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается дом со всеми удобствами и уникальным расположением в д. Абузерье (12 км от Новолук…
€41,313
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чашникский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти