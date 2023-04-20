Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Чашникский район

Купить недвижимость в Чашникский район, Беларусь

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 10/10 Этаж
€ 54,669
Продам НОВУЮ 1 комнатную квартиру в Новой Боровой. Квартира без отделки. Прекрасный вид из о…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 30,888
Дача рядом с лесом — место, куда в любые выходные можно просто уехать из города и побы…
Квартира 2 комнатыв Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 62,596
Двухкомнатная квартира со стильным ремонтом в аг. Ратомка! Адрес: аг. Ратомка, ул. Речная, д…
Домв Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 68,336
Продаётся кирпичный одноэтажный дом, д. Наследники, Дзержинский р-н, 30 м. от МКАД. В доме е…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 9/25 Этаж
€ 41,433
Шикарная двухкомнатная  квартира в доме Мумбай, по ценам застройщика. Свободная планиро…
Квартира 3 комнатыв Солоникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солоникский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 1/2 Этаж
€ 26,423
Продаётся трёхкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного панельного дома 1993 года пост…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
285 м²
€ 246,011
Продам просторный шикарный дом, аг. Колодищи, улица Есенина. Просторный дом продумывался до …
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 27,335
Продаётся теплая 2-комнатная квартира на втором этаже 5-этажного кирпичного дома по ул. Чапа…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 3/25 Этаж
€ 67,638
Продаётся 3-комнатная квартира со свободной планировкой в ЖК "Минск Мир", квартал …
Домв Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
56 м²
€ 18,132
Уютный загородный дом в аг. Городок! Адрес: аг. Городок, ул. Молодечненская Уютный домик как…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 18/25 Этаж
€ 41,675
ЖК ` Минск Мир`. Квартал `Азия`. Дом Мумбаи. Долевое строительство. Срок сдачи – 4-й к…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
49 м²
€ 23,690
House 2-Belinsky Ostena - wood, roof - cipher, year of construction 1959, internal area of ​…

Параметры недвижимости в Чашникский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти