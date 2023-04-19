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Купить дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 5,922
Продаётся 3/4 дома. С возможностью выкупа 1/4 оставшейся части. Дом находится в живописном м…
Домв Нача, Беларусь
Дом
Нача, Беларусь
70 м²
€ 24,601
Продаётся дом в современном аг. Нача! Адрес: а.г. Нача, ул. Сурина ❤️Прочный кирпичный дом н…
Домв Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 68,336
 Продаётся двухэтажный дом в садовом товариществе Камыш . Удобное расположение , съезд …

Параметры недвижимости в Хотюховский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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