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Дома в Хотиславский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
€ 7,284
Дом в Замшаны, Беларусь
Дом
Замшаны, Беларусь
Площадь 82 м²
€ 16,390
Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
€ 1,912
Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
€ 8,650
Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
€ 9,105
Дом в Замшаны, Беларусь
Дом
Замшаны, Беларусь
Площадь 110 м²
€ 22,763
Дом в Замшаны, Беларусь
Дом
Замшаны, Беларусь
Площадь 48 м²
€ 10,653

Параметры недвижимости в Хотиславский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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