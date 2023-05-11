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Квартиры в Хотиславский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
€ 6,374
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
€ 9,561
Квартира 2 комнаты в Замшаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Замшаны, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
€ 8,650
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
€ 9,105
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
€ 11,837

Параметры недвижимости в Хотиславский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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