Купить дом с бассейном в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

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Параметры недвижимости в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
недорогая
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