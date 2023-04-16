Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Минский район
Хатежинский сельский Совет
Коттеджи
Купить коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Хатежино, Беларусь
200 м²
€ 130,601
Дом в новом коттеджном поселке Хатежино. Всё инженерные сети заведены в дом , электрика разв…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
212 м²
€ 297,230
❤️ Вы ищите дом своей мечты - Вам к нам!!!!! Продаётся качественный коттедж в&nb…
Коттедж
Хатежино, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся современный коттедж в Хатежино! 313/218/113 Введён в эксплуатацию. Угловой участок…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,015
Продается комфортный дом в пригороде города Минска (СТ «Новая веска-1993»). …
Коттедж
Хатежино, Беларусь
218 м²
€ 153,029
Продаётся современный коттедж в Хатежино! 313/218/113 Введён в эксплуатацию. Угл…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 99,077
Продается коттедж с баней в д. Гаище, 11 км от МКАД по Раковскому направлению. Участок 11 со…
Коттедж
Хатежино, Беларусь
260 м²
€ 157,622
Продается отличный коттедж в пригороде Минска, в аг. Хатежино. Минская обл., Минский р-…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 60,347
Продаётся отличный коттедж с просторным земельным участком 20 соток в д.Васьковщина(Хатежино…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 60,347
Продаётся отличный коттедж с просторным земельным участком 20 соток в д.Васьковщина(Хатежино…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 148,615
Продаётся двухэтажный коттедж в центре д. Козловка, 15 км. от МКАД (Гродненское направление)…
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
225 м²
€ 148,615
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
Коттедж
Старое Село, Беларусь
300 м²
€ 89,169
Продается коттедж в д. Старое Село, ул. Звездная, 24, 13 км от МКАД по Раковскому направлени…
Коттедж
Старое Село, Беларусь
239 м²
€ 173,835
Продается дом с уникальным дизайнерским проектом в 12 км от Минска, в д. Старое Село. Мински…
Параметры недвижимости в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты