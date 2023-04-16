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Купить коттедж в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

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13 объектов найдено
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
200 м²
€ 130,601
Дом в новом коттеджном поселке Хатежино. Всё инженерные сети заведены в дом , электрика разв…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
212 м²
€ 297,230
❤️  Вы ищите дом своей мечты - Вам к нам!!!!! Продаётся качественный коттедж в&nb…
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся современный коттедж в Хатежино! 313/218/113 Введён в эксплуатацию. Угловой участок…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,015
Продается комфортный дом в пригороде города Минска (СТ «Новая веска-1993»). …
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
218 м²
€ 153,029
Продаётся современный коттедж в Хатежино! 313/218/113  Введён в эксплуатацию.  Угл…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 99,077
Продается коттедж с баней в д. Гаище, 11 км от МКАД по Раковскому направлению. Участок 11 со…
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
260 м²
€ 157,622
Продается отличный коттедж в пригороде Минска, в аг. Хатежино. Минская обл., Минский р-…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 60,347
Продаётся отличный коттедж с просторным земельным участком 20 соток в д.Васьковщина(Хатежино…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 60,347
Продаётся отличный коттедж с просторным земельным участком 20 соток в д.Васьковщина(Хатежино…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 148,615
Продаётся двухэтажный коттедж в центре д. Козловка, 15 км. от МКАД (Гродненское направление)…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
225 м²
€ 148,615
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
Коттеджв Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
300 м²
€ 89,169
Продается коттедж в д. Старое Село, ул. Звездная, 24, 13 км от МКАД по Раковскому направлени…
Коттеджв Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
239 м²
€ 173,835
Продается дом с уникальным дизайнерским проектом в 12 км от Минска, в д. Старое Село. Мински…

Параметры недвижимости в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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