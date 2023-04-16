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Купить квартиру в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Хатежино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хатежино, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 67,552
Современная стильная квартира со свежим ремонтом в скандинавском стиле. Агрогородок Хатежино…
Квартира 1 комнатав Хатежино, Беларусь
Квартира 1 комната
Хатежино, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 43,143
В квартире выполнен качественный ремонт. Установлены стеклопакеты, металлическая дверь. Обор…

Параметры недвижимости в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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