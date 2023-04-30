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Жильё в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
60 м²
€ 22,377
 Продаётся дом в деревне Карповичи! Адрес: д. Карповичи ул. Новая ❤️ Отличный дом в пре…
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 11,233
Одноуровневый дом на участке 25 соток в д. Ловцевичи! Адрес: д. Ловцевичи ❤️Полностью готовы…
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
60 м²
€ 22,377
 Продаётся дом в деревне Карповичи! Адрес: д. Карповичи ул. Новая ❤️ Отличный дом в пре…
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 4,943
Продается дом с участком в пожизненно-наследуемом владении в красивом живописном месте. Дом …
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 4,943
Продаётся дом в большой деревне цент Сельского совета Хотенчицы Деревня находится на расстоя…
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 7,459
I will sell the cottage, the village of Zagorany, Vileisky district, Myadelskoye, for exampl…
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 7,459
I will sell the house, the village of Zagorany, Vileisky district, Myadelskoye, for example,…

Параметры недвижимости в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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