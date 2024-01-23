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Квартиры в Червенский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Островы, Беларусь
Квартира 1 комната
Островы, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
Продается просторная 1-комнатная квартира! Адрес: Червенский р-н, д. Островы, ул. Молодежная…
€13,783
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Параметры недвижимости в Червенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
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