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Жильё в Червенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Червенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается одноуровневый уютный дом с просторной террасой в деревне Дуброва в 18 км от г.Черв…
€21,216
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Параметры недвижимости в Червенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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