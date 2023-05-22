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Дом
Черни, Беларусь
146 м²
€ 136,376
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем чудесный Дом-в стиле Шале …
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Параметры недвижимости в Чернинский сельский Совет, Беларусь
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