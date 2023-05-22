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Дома с бассейном в Чернинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 146 м²
€ 136,376
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем чудесный Дом-в стиле Шале …

Параметры недвижимости в Чернинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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