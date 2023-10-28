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Коттеджи в Чернинский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 311 м²
Продается коробка дома 2020 г.п. в ближайшем пригороде города Бреста (д. Збироги). Дом строи…
€113,526

Параметры недвижимости в Чернинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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