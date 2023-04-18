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Купить дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
65 м²
€ 3,845
Продажа жилого дома в Малоритском районе, Чернянский с/с, аг. Черняны. Дом 1955 гп., 1 этаж.…
Домв Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 5,309
Продается дом в аг.Черняны, Малоритского района, Брестская область. Дом деревянный, 1963 год…

Параметры недвижимости в Чернянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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