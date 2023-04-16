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Купить квартиру в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Вистычи, Беларусь
Квартира 1 комната
Вистычи, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 1/4 Этаж
€ 21,617
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Квартира 1 комнатав Чернавчицы, Беларусь
Квартира 1 комната
Чернавчицы, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 26,120
1-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 2015 г.п., 1 / 5 кирпич, 46,0 / 43,6 /…

Параметры недвижимости в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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