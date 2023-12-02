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Жильё в Бытенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бытенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бытенский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Продается 3х комнатная квартира в аг. Бытень. Квартира расположена на 1 этаже двухэтажного п…
€13,771
в месяц
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Параметры недвижимости в Бытенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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