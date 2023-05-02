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Коттеджи в Березинский район, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Березино, Беларусь
Коттедж
Березино, Беларусь
199 м²
€ 127,635
Дом расположен в небольшом городе Березино (районный центр Минской области), что в 90км от М…

Параметры недвижимости в Березинский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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