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Квартиры в Березинский район, Беларусь

Березино
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березино, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 24,615
Срочно продается квартира в хорошем состоянии. Стеклопакеты ПВХ, встроенная кухня, шкаф-купе…
Квартира 3 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березино, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 26,347
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре города! Адрес: г. Березино, ул. Октябрь…
Квартира 2 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Березино, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/4 Этаж
€ 20,969
Дом после кап.ремонта, утеплён, квартира в аккуратном состоянии, полы – доска, кафель …

Параметры недвижимости в Березинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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