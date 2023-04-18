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Купить квартиру в Берестовицкий район, Беларусь

Большая Берестовица
1
Эйсмонтовский сельский Совет
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Большие Эйсмонты, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Эйсмонты, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 9,154
Местоположение: агрогородок Большие Эйсмонты, в 45 км от г. Гродно. Тихое, экологически чист…
Квартира 3 комнатыв Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 14,463
Продается квартира в центральной части города. Три раздельные комнаты, общая площадь 63 метр…

Параметры недвижимости в Берестовицкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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