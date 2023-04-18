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Купить дом в Быховский район, Беларусь

Черноборский сельский Совет
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1 объект найдено
Домв Черноборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Черноборский сельский Совет, Беларусь
446 м²
€ 36,415
Прекрасная возможность для отдыха у воды в живописном месте.Продается добротный дом с кирпич…

Параметры недвижимости в Быховский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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