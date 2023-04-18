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Купить недвижимость в Быховский район, Беларусь

Быхов
6
Черноборский сельский Совет
1
7 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 14,566
Квартира 2 комнатыв Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 7,283
Срочно! Продается 2-ух комнатная квартира в кирпичном доме. Квартира требует ремонта. В комп…
Домв Черноборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Черноборский сельский Совет, Беларусь
446 м²
€ 36,415
Прекрасная возможность для отдыха у воды в живописном месте.Продается добротный дом с кирпич…
Квартира 2 комнатыв Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/3 Этаж
€ 15,021
Квартира 2 комнатыв Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 12,745
Квартира 2 комнатыв Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 14,566
Продаётся 2-комнатная квартира на пером этаже пятиэтажного дома. Квартира теплая, не угловая…
Квартира 1 комнатав Быхов, Беларусь
Квартира 1 комната
Быхов, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 16,387
Продаётся 1-комнатная квартира в кирпичном доме 2014 года постройки. Квартира большая - обща…

Параметры недвижимости в Быховский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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