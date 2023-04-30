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Дома в Берёзовка, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Берёзовка, Беларусь
Дом
Берёзовка, Беларусь
147 м²
€ 14,828
Цена снижена!!! Жилой дом в городе Березовка. Деревянный дом с пристройкой из газосиликатных…
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